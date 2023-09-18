شرطة كربلاء تنفذ 21 أمر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة

2023/09/18 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الإثنين (18 أيلول 2023)، عن تنفيذ 21 امر قبض صادرة بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بتوجيه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة استطاعت اقسام وتشكيلات قيادة الشرطة وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الماضية من تنفيذ (21) امر قبض صادرة من القضاء العراقي بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن " قسم شرطة البلدة تمكن من تنفيذ 5 أوامر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وكذلك تمكن قسم شرطة الهندية من القاء القبض على (3) مطلوبين".

وأشارت الى أن "قسم شرطة الاقضية نفذت (4) أوامر قبض بحق مطلوبين، فيما نفذ قسم مكافحة الإجرام (6) أوامر قبض بحق مطلوبين صادر بحقهم أوامر قبض، كما تمكن قسم شرطة النجدة من تنفيذ اوامر قبض بحق مطلوبين عدد (3) متهمين".

وأوضحت القيادة بحسب البيان، أن "اقسام وشعبة قيادة الشرطة واجباتها بتنفيذ اومر القبض الموكلة إليهم بكل دقة وإتقان من اجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".



