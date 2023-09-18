اجتماع أمني رفيع في أربيل لبحث ملف الجماعات الكردية على حدود إيران

2023/09/18 | 14:00 - المصدر: العربي الجديد

وصل وفد أمني عراقي رفيع، اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان، لبحث آخر ما توصلت إليه عمليات إبعاد الجماعات الكردية الإيرانية عن الحدود الدولية مع إيران، وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء عمليات عسكرية وأمنية للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية، لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران والقاضي بإجلاء تلك الجماعات من الشريط الحدودي بين البلدين وتفكيك معسكراتها.

وعقد الوفد المكون من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية عراقية بوزارتي الدفاع والداخلية، اجتماعا مغلقا مع وزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد وقيادات أمنية مختلفة.

وقال بيان للحكومة العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران"، دون أن يوضح تفاصيل أخرى.

في الأثناء، قال مسؤول كردي في أربيل لـ"العربي الجديد"، إن الوفد الأمني والعسكري العراقي سيتجه في وقت لاحق من نهار اليوم إلى المناطق الحدودية الدولية بين العراق وإيران، وتحديدا منطقة برادوست، التي كانت تعتبر أبرز معاقل الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، وكانت قد شهدت في السنوات الماضية قصفا إيرانياً متكرراً.

وأشار المسؤول إلى أن بعثة الأمم المتحدة في بغداد شاركت بلقاء اليوم بين بغداد وأربيل للاطلاع على مصير من سيتم ترحيلهم من الحدود خاصة العائلات المرتبطة بعناصر تلك الجماعات.

ونقلت محطة تلفزيون محلية كردية عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعد القدو قوله إن "زيارة قاسم الأعرجي تأتي للتأكد من تنفيذ الاتفاقية الأمنية على الحدود مع إيران".

وأضاف القدو أن "الحكومة العراقية طلبت تمديدا لتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن حماية الحدود، في حين تعمل إيران على تشديد الرقابة على حدودها ومنع تهريب المخدرات والعمالة الأجنبية".

ونهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.

وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل تفكيك بغداد تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.