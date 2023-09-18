لليوم الثاني.. ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 86% في مزاد البنك

2023/09/18 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الاثنين، بنسبة 86% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 173 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 196 مليونا و266 الفا و464 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 173 مليونا و446 ألفاً و464 دولاراً مرتفعة بنسبة 86%، مقارنة بالمبيعات النقدية 24 مليونا و820 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 60 شركة.