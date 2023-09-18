رئيس الوزراء يوجه بمواصلة دعم نادي الكهرباء في مشاركته الآسيوية

2023/09/18 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمواصلة دعم فريق الكهرباء لكرة القدم بمشاركته المهمةٌ في بطولةِ كأس الاتحاد الآسيويّ.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل وجها بمواصلة دعم فريق الكهرباء لكرة القدم بمشاركته المهمةٌ في بطولةِ كأس الاتحاد الآسيويّ لأول مرة في تأريخه"، مبينا أن" الفريق سيخوض مباراته الأولى في مجموعته أمام فريق الكويت الكويتي يوم غد الثلاثاء على ملعبِ البصرة الدوليّ".

من جانبه قدّم رئيسُ نادي الكهرباء علي الأسدي شكره البالغ وامتنانه الكبير لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، على خطواتهم السباقة في دعم النادي كونه سيمثلُ البلدَ في المحفلِ الآسيوي.