الكهرباء يرفع شعار التحدي في أول مشاركة آسيوية

2023/09/18 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريكثف فريق الكهرباء استعداداته في البصرة تحضيراً للقاء الكويت الكويتي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي يوم غد الثلاثاء، على أديم ملعب البصرة الدولي.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء الرياضي نعيم صدام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الاثنين، إن" الاستعدادات جارية على قدم وساق في البصرة بمتابعة من قبل إدارة النادي "، مبينا أن" فترة الإعداد لم تكن كافية للوصول الى الجاهزية المطلوبة بسبب طول فترة الدوري".وأضاف صدام، أن" الجهاز الفني للفريق بذل ما بوسعه لإظهار الفريق بأفضل صورة وتقديم المستوى المطلوب وان يشرف كرة القدم العراقية في أول مشاركة آسيوية" .وتابع صدام أن" الفريق سيفتقد لخدمات بعض اللاعبين في مباراة الغد ومنهم عبد الله عبد الأمير ومرتضى جمال وسجاد خليف شايع بسبب الإصابة "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة باللاعبين المتواجدين في إنجاز المهمة على الرغم من أن القرعة وضعتنا في مجموعة صعبة ولكن الأمل يحدو اللاعبين لإثبات وجودهم في أول مشاركة تاريخية للنادي" .