السيد الحكيم: الموازنة الثلاثية ستحول البلاد الى ورشة عمل

2023/09/18 | 14:15 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن الموازنة الثلاثية ستحول البلاد الى ورشة عمل لما توفره من امكانات.وقال مكتب السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، التقى السفير البريطاني الجديد ستيفن هيتشن، متمنيا له النجاح في مهمته الدبلوماسية في العراق".وجدد السيد الحكيم "التأكيد على أهمية انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي ورغبته وسعيه في هذا الاتجاه، وبما يحقق مصالح شعبه"، مشيرا الى "طبيعة المتغيرات التي تشهدها الساحة العراقية".وذكر أن "الموازنة الثلاثية ستحول البلاد إلى ورشة عمل بحكم ما توفره من امكانات وفرص ومشاريع خدمية وعمرانية وتنموية"، مؤكداً على" ضرورة الحفاظ على استقرار العراق كونه يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي".وشدد السيد الحكيم "على أهمية إصلاح الواقع الإداري في البلاد حيث إنه عانى من تداخل وتراجع القوانين مما يتطلب تحديثه وتحديث القوانين بما ينسجم مع التحديات والفرص المتاحة".