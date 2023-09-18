فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٤

2023/09/18 | 14:19 - المصدر: جوائز ستيفي

برنامج جوائز ستيفي السنوي الخامس يكرم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد ١٨ دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت جوائز ستيفي المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم عن فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٤ برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. دليل التقديم للجائزة متوفر خلال الرابط: http://MENA.StevieAwards.com.

جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من ١٨ دولة وهي الجزائر، البحرين، إيران، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة، أو العامة والربحية، أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

يمكن تقديم الترشيحات عبر موقع الجائزة بموجب موعدين محددين هما: ١٠ اكتوبر ۲٠۲٣ و٧ نوفمبر ۲٠۲٣. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد ١٠ اكتوبر يكون خاضعاً لخصم.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ ١٨ يناير ۲٠۲٤ والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة يوم ٢ مارس.

تم إضافة فئات جديدة لجوائز ۲٠۲٤ والتي تكرم الإبتكار والتميز: فئات الجوائز الفردية للمحترفين والتي تعترف بالأفراد الذين يتميزون بالابتكار وبالتفكير المستقبلي الابداعي للمؤسسات في القطاعات المختلفة. واضافة الإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة (أُضيفت إلى فئات الإنجاز) و جائزة الابتكار في مراكز اتصال العملاء و جائزة الابتكارلقسم أو فريق خدمة العملاء (أُضيفت إلى فئات خدمة العملاء) ، كم تم إضافة جائزة الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية إلى فئات الموارد البشرية.

سيتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من ١٠٠ تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم. للمهتمين بالمشاركة بلجنة التحكيم، يمكنكم التقديم خلال الرابط https://mena.stevieawards.com/sa-judge/register.

للاطلاع على الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط لعام ۲٠۲٣ الرجاء الضغط هنا.

اتصال:

May Hassan

may@stevieawards.com