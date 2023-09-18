ضابط يفقد إحدى ساقيه بناسفة خلال تفتيش في حمرين

2023/09/18 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، بانفجار عبوة ناسفة على قوة أمنية تابعة للجيش العراقي ضمن جبال حمرين شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان" عبوة ناسفة انفجرت اثناء عملية تفتيش مُستهدفة قوة أمنية تابعة الى الفرقة الاولى في الجيش العراقي، اسفرت عن اصابة مدير استخبارات الفرفة الأولى وهو برتبة عقيد وادت الى بتر احدى ساقيه، فضلا عن اصابة ضابط آخر برتبة مقدم ركن".

وأكمل المصدر، ان" القوة المكلفة بعملية التفتيش باشرت باسعاف الضابطين ونقلتهما إلى مكان أمن لتلقي العلاج".

وتعد مناطق جبال حمرين، التي تتصل بالحدود مع إيران وتمتد بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، من المناطق التي يتحصن فيها عناصر "داعش"، مستغلين طبيعتها الجغرافية الوعرة، وعدم قدرة القوات العراقية على تطهيرها بشكل كامل، الأمر الذي جعل الاعتماد على الطائرات هو المنفذ الوحيد للقوات العراقية لضرب تحركات التنظيم فيها.