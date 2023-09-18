صرف الدولار يقترب من 160 الف دينار في بغداد واربيل

2023/09/18 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي مجددا، اليوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استمرت بالارتفاع لتسجل في الساعة 1 ظهرا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سعر صرف بلغ 158500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت البيع مع افتتاح البورصة 157200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 157500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 157600 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 157550 دينارا مقابل 100 دولار.