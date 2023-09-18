تحويل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمدة إلى حساب في قطر

2023/09/18 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أبلغت الدوحة طهران وواشنطن بأن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، في إطار اتفاق أمريكي إيراني يشمل تبادل المحتجزين. وقال مصدر مطلع اليوم الاثنين: “أبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في […]

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