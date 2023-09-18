النفط تحدد موعد تقديم عروض الشركات لجولة التراخيص السادسة

2023/09/18 | 15:50 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

حددت وزارة النفط، اليوم الإثنين، موعد تقديم عروض الشركات لجولة التراخيص السادسة، فيما أشارت إلى أن جولة التراخيص السادسة استكشافية بحتة باتجاه الرقع ذات الواعدية الغازية.

وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط، محمد نجم السعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركات مستمرة في التقديم على جولة التراخيص السادسة منها شركات مؤهلة وكذلك شركات تحت التأهيل، أما العدد النهائي لهذه الشركات فغير مكتمل حتى الآن وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي في حال اكتماله"، مبيناً أن "جولة التراخيص السادسة استكشافية بحتة باتجاه الرقع ذات الواعدية الغازية".

وأضاف السعدي، أن "الشركات ستقدم عروضها في بداية العام المقبل"، مشيراً إلى أن "الجولة السادسة شملت محافظات نينوى والأنبار والنجف الأشرف والمثنى والديوانية كذلك، أما الجولة الخامسة فشملت باقي المحافظات منها نينوى وديالى وواسط وميسان والبصرة".

ولفت إلى أن "عقود توتال هي عقود عملاقة وتسمى بالعقود التكاملية، إذ تشمل النفط والغاز والماء والطاقة الشمسية، ولا توجد لدينا حاليا عقود مشابهة"، مؤكداً أن "العراق منفتح على جميع الدول العربية الشقيقة وبقية الدول الأخرى".