بينهم موظفون ومنتسبون أمنيون.. ضبط نحو 2800 متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية

2023/09/18 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية الرعاية الاجتماعية في ديالى، يوم الاثنين، عن ضبط ما يقارب 2800 موظف ومتقاعد ومنتسب في الأجهزة الأمنية يتقاضون رواتباً ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير الدائرة أحمد عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "التدقيقات كشفت عن وجود 2778 متجاوزاً على رواتب الإعانة والحماية الاجتماعية من مختلف الدوائر المدنية والأمنية يتقاضون رواتب مزدوجة طيلة السنوات الماضية".

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الرواتب من المتجاوزين "تضمنت تقسيط المبالغ لمدة 10 سنوات أو دفعها نقداً من قبل المتجاوز بشكل طوعي"، مبيناً أن "عدد المقسطين 1824 متجاوزاً".

وأشار عثمان إلى "اعتماد نظام التقاطع الإلكتروني لكشف ومتابعة ملف المتجاوزين بشكل مستمر لضمان شمول أكبر عدد من مستحقي الإعانات الاجتماعية من الشرائح الفقيرة والمعدومة الدخل".

وعن وجود مسؤولين متجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية، أوضح عثمان "لم نكتشف أي مسؤول ضمن المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية منذ تولينا إدارة المديرية وحتى الآن".

وشهد ملف الرعاية الاجتماعية في ديالى ومنذ عقد ونصف العقد من الزمن تجاوزات من قبل موظفين ومنتسبين أمنيين إضافة إلى بعض المسؤولين.