الضحايا ينتظرون تعويضهم.. انتهاء أزمة برج السرطان في ديالى

2023/09/18 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، انتهاء أزمة برجح الاتصالات المسرطن في حي المفرق بمدينة بعقوبة مركز المحافظة، فيما طالب مرضى وضحايا هذا البرج، بتعويضات مالية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة آسياسيل رفعت أحد أبراجها من حي المفرق غربي بعقوبة، وذلك بعد تسببه بأمراض سرطانية ووفيات بين السكان، ونشوب أزمة اجتماعية".

وأضاف الحيالي، أن "برج الاتصالات تسبب بإصابة نحو 35 مواطنا بأمراض سرطانية, مع تسجيل وفيات بسبب مخالفات ارتكبتها شركة آسيا سيل، على حساب أرواح المواطنين وأمنهم الصحي".

وأكد إقامة دعاوى قضائية في المحاكم المختصة لـ"تعويض مرضى ووفيات أزمة البرج المسرطن، كاستجابة مشروعة لمطالب الأهالي المتضررين".

وتفجرت أزمة برج الاتصالات المسرطن في بعقوبة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع محافظ ديالى إلى إطفاء البرج بناء على مطالب الأهالي، قبل أن يعيده للعمل مرة أخرى، على الرغم من تسجيل 35 إصابة سرطانية بينها وفيات.

واضطرت العديد من الأسر في حي (المفرق) غربي بعقوبة، إلى بيع منازلها والانتقال إلى مناطق أخرى بعد تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية، وبعد أن تبين أن سببها أحد أبراج الاتصالات التابع لشركة (آسيا سيل).

ورفضت مديرية بيئة ديالى ومكاتب شركة آسيا سيل للاتصالات، الإدلاء بأي تصريح أو تعليق حيال الأزمة، منذ تفجرها ولغاية الآن.