2023/09/18 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023) عن إلقاء القبض على 16 متهماً وفق قضايا قانونية مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من الفوج الأول للّواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة عمليات ميسان وبالاشتراك مع مركز شرطة الكحلاء تمكنت من إلقاء القبض على (5) متهمين من مثيري النزاعات العشائرية في قضاء الكحلاء ".

وأضافت أن "قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة السابع والتسعين وبالإشتراك مع مركز شرطة العدل ومركز شرطة السكر تمكنت من إلقاء القبض على (9) أشخاص من مثيري النزاعات العشائرية ومصادرة أسلحتهم في ناحية العدل وحي الصدرين - قضاء المجر الكبير."

وتابعت القيادة وفقاً للبيان أن "قوة من الفوج الثالث للّواء المشاة السابع والتسعين تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام المادة (289) تزوير في ناحية العزير ومتهم اخر وفق أحكام المادة (28) مخدرات في قضاء قلعة صالح".

وأشارت الى أنه "تمت مصادرة عددً من الأسلحة من قبل وحدات لواء المشاة السابع والتسعين (الفوج الأول)".



