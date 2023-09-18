2023/09/18 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم الاثنين، محافظ صلاح الدين اسماعيل خضير الهلوب لبحث التعاون المشترك ودعم عمل الفروع التجارية ، وذلك خلال زيارة الوزير لمواقع الحبوب للاشراف على حملة حماية خزين الحنطة من الظروف الجوية وحالات الطوارئ. واكد الوزير الغريري خلال اللقاء، بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز ان “خزين المواد […]

ظهرت المقالة وزير التجارة: لدينا خزين مؤمن من المواد الغذائية ويمكننا مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية أولاً على ايرث نيوز.