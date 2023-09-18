2023/09/18 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت وزارة الإتصالات، اليوم الاثنين، تنويهاً للشركات المزودة لخدمة الانترنت. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوزأنها “تعلن الى جميع الشركات المزودة لخدمة الانترنت المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بان لائحة ترخيص خدمات الانترنت (ISP) التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الاسعار […]

ظهرت المقالة الاتصالات تصدر تنويهاً للشركات المزودة لخدمة الانترنت أولاً على ايرث نيوز.