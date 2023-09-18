2023/09/18 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

طالبت النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، زهرة البجاري ، الأثنين، الحكومة العراقية و سلطة الطيران المدني، بالاسراع بأنجاز ملف مطار ميسان الدولي و تفعيله على ارض الواقع . وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها، ان “جنوب العراق يحتاج الى ثورة عمرانية تتماشى مع حجم الثروة النفطية فيه وحجم معاناة مواطنيه الذين ذاقوا اشد العذابات والحرمان […]

ظهرت المقالة لأهميته الأقتصادية .. البجاري تطالب بحسم ملف مطار ميسان و تفعيله على ارض الواقع أولاً على ايرث نيوز.