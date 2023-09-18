2023/09/18 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال قيادي في حزب المؤتمر الوطني الكوردستاني التركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين اقتحموا بعد ظهر اليوم مقراً للمؤتمر الوطني المعروف اختصاراً بـ(كه نه كه) في أربيل، وقاموا بقتل القيادي في الحزب دنيز هيفي".

وبين أن "المعارض الكوردي من تركيا وكان متواجداً بمفرده في مقر الحزب عند الهجوم"، مشيراً إلى أن "المؤتمر الوطني من الأحزاب المقربة من حزب العمال الكوردستاني".