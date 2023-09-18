2023/09/18 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

ترأس امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات دوائر امانة بغداد لموسم الامطار وتهيئة جميع الاجراءات لاكمال مستلزمات خطة الطواريء .وذكر بيان للامانة ورد لوكالة إيرث نيوز، ان “ الاجتماع الذي ترأسه امين بغداد بحضور وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية والمديرين العامين لدوائر امانة بغداد الفنية والبلدية والدائرة الادارية ومديرية العلاقات […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد تبحث استعدادات دوائرها لموسم الأمطار أولاً على ايرث نيوز.