2023/09/18 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 14 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال معلومات دقيقة وتنسيق العمل مع مركز الكمرك تمكنت من ضبط حاويات عدد (13) تحتوي مادة (الحليب المجفف) غير مبردة متروكة […]

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