2023/09/18 | 18:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (14) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال معلومات دقيقة وتنسيق العمل مع مركز الكمرك تمكنت من ضبط حاويات عدد (13) تحتوي مادة (الحليب المجفف) غير مبردة متروكة داخل الساحات، وضبط حاوية واحدة تحتوي (مضخات ماء) وجميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد ومتجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء".وأضافت، أنه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".