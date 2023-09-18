تشكيلة الصقور لمواجهة سباهان الإيراني بالجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

2023/09/18 | 18:55 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تشكيلة نادي القوة الجوية الرسمية التي ستواجه نادي سباهان الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" التشكيلة ضمت في حراسة المرمى محمد حميد، وفي خط الدفاع كل من حمود مشعان ورسلان حنون ومحمد ماديرا، وفي خط الوسط إبراهيم بايش وهمام طارق وفرانكو اوتشو وسعد عبد الأمير وأحمد السروري، وعلي جاسم وفي خط الهجوم سامسون".وأضاف البيان، ان" المباراة ستجري في تمام الساعة السابعة من مساء، اليوم الاثنين، على ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل".