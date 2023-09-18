2023/09/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب المجمع الفقهي العراقي، جميع السلطات التنفيذية والتشريعية منها ورئاسة الجمهورية، بمراجعة شروط قروض صندوق الإسكان لاسيما بما يتعلق بأخذ الفائدة عليها" واصفاً إياها بـ"الفوائد الربوية المحرمة".

وقال عضو المجمع الفقهي الشيخ عبد الستار عبد الجبار في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان صندوق الاسكان كان يستقطع من المقترض مبلغاً ثابتاً بحدود 4 او 5% كأجرة لمرة واحدة وهي أجرة شكلية ولكن اليوم تحول الى فائدة متناقصة وفق القرار الجديد وتوقفت مبادرة البنك المركزي بهذا الخصوص وهو مخالف شرعا كونها ربا محرمة".

وأضاف "فاتحنا البنك المركزي ودوائر أخرى معنية بهذا الشأن، ونقول لهم، لماذا هذا الاصرار على مخالفة الأحكام الاسلامية ومخالفة الدستور العراقي واطعام مواطنينا بالربا وهو حرام قطعي واعلان حرب على الله" على حد قوله.

وأكد عبد الجبار ان "لا أحد من المسلمين او أي مرجع ديني من الطرفين يسمح بجواز أخذ هكذا قروض، فالربا حرام بأي طريقة سواء في التعامل بين أفراد او مؤسسات او افراد ومؤسسات وغيرها".

وناشد "الدولة برحمة الفقراء فأصل اداء الدولة انها مسؤولة عن الرعية، فلماذا تجبرونهم على الذهاب للحرام والناس في وضع صعب؟".

وطالب "جميع السلطات بمراجعة هكذا قرارات لانقاذ المواطن من السقوط بالحرام".

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