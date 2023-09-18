بيان رسمي: استشهاد وإصابة 6 من مكافحة الإرهاب بقصف المطار في السليمانية

2023/09/18 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

{أمنية: الفرات نيوز} أكد جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني يوم الاثنين، تعرض مطار السليمانية الزراعي الى قصف جوي.

وذكر الجهاز في بيان؛ أن "مطار السليمانية الزراعي تعرض بعد ظهر اليوم لقصف من قبل الأعداء بطائرة مسيرة وادى الى استشهاد 3 عناصر من جهاز مكافحة الارهاب وجرح 3 اخرين".

وأضاف البيان؛ أنه "سيتم البدء بتحقيق دقيق في هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبت تحت أنظار خدام الأجنبي والجواسيس من الداخل ولن تمر دون عقاب واي جاسوس ساعد في ذلك سيواجه العقاب والقانون و ضمير شعبنا والثأر لدماء الشهداء على عاتقنا ولن نسمح بهدر دمهم سدىً".

وتابع "أنه من أجل سلامة مسار التحقيقات فستبقى المعلومات سرية لدينا وسيتم الكشف عنها لشعب كوردستان مستقبلا".