بمشاركة شبكة الإعلام العراقي.. لجنة جائزة التميز تعقد اجتماعها بمقر الجامعة العربية

2023/09/18 | 20:05 - المصدر: واع

القاهرة- واع- إسراء خليفةعقدت لجنة جائزة التميز الإعلامي، اليوم الاثنين، اجتماعها في مقر الجامعة العربية، والتي تضم عشر دول عربية، بينها شبكة الإعلام العراقي ممثلة عن جمهورية العراق، لمناقشة آلية الارتقاء بتفاصيل الجائزة وتطويرها.وقال ممثل العراق، العضو الدائم في اللجنة، الدكتور صباح علال زاير في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الاجتماعات، التي تستمر ليومين، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب السفير أحمد رشيد خطابي، ستشهد إكمال مناقشة النظام الأساسي للجائزة بهدف رفعه إلى الاجتماعات المقبلة للجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة الدكتور نبيل جاسم، ومن ثم يتم إقراره من قبل المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب".وأضاف، أن" العراق نال خلال الدورات الأخيرة ومنذ بدء مشاركة شبكة الإعلام العراقي الفاعلة في عضوية لجنة تحكيم جائزة التميز العربي، تكريم الشخصيات الإعلامية الرائدة وفوز عدد من الصحفيين العراقيين بجوائز اللجنة، كذلك تكريم شهداء وجرحى الوسط الصحفي والإعلامي الذي كانوا يغطون المواجهات بين القوات العراقية وزمر قوى الضلالة"، مشيرا، إلى أن" آخر تكريم للعراق تم في المملكة المغربية بعد أن فاز الصحفي إياد الخالدي بجائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي من بين مئات الأعمال الصحفية التي تقدمت بها الدول العربية المشاركة، في حين تم تكريم الإعلامي الشهيد إبراهيم الكاتب والإعلامي الجريح علي جواد وآخرين أثناء الدورة السابقة".