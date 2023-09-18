رئيس الوزراء يعزي برحيل الوزير الأسبق سامي عزارة

2023/09/18 | 20:05 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تعازيه برحيل الوزير الأسبق سامي عزارة.وقال السوداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" غادرنا إلى الرفيق الأعلى، الشخصية العراقية السياسية والوزير الأسبق، الشيخ سامي عزارة آل معجون، فإنا لله وإنا إليه راجعون".وأضاف رئيس الوزراء،" لقد ترك الفقيد الراحل خلفه إرثاً ثرياً من النضال الوطني، والمواقف المبدئية التي اتخذها في منعطفات مهمة من تاريخنا المعاصر، وكان دوره مشهوداً في مقارعة النظام الدكتاتوري، مثلما أنه أسهم في إثراء وبناء عراقنا الجديد ومؤسساته الديمقراطية النامية، ونهضته السياسية، عبر دوره العشائري والاجتماعي المتميز".وتابع،" عزاؤنا في هذا الرحيل المؤلم أن الشيخ آل معجون، أسّس سيرةً مُثلى للعمل الوطني وبذل جهوداً سعى من خلالها إلى استقرار المجتمع العراقي، وتثبيت حقوقه المدنية والسياسية على ضوء الدستور".وختم السوداني،" الرحمة والرضوان للفقيد الراحل، وخالص العزاء لأهله وذويه".