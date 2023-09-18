2023/09/18 | 20:30 - المصدر: العربي الجديد

أفادت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق بمقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين، من جراء قصف مجهول استهدف مطاراً زراعياً في السليمانية شمالي العراق.

ووفقاً لوكالات أنباء كردية محلية، فإن "القصف، مساء اليوم الاثنين، استهدف مطار عربت الزراعي في السليمانية، وأوقع 6 قتلى و3 جرحى"، مؤكدة أن "القصف لم يعرف بعد ما إذا كان نُفذ بطائرة مسيّرة أم صاروخ، كما أن الجهة المنفذة لم تُعرف بعد".

مكان الاستهداف في مطار عربت في السليمانية الذي خلف الى الان ٦ قتلى وعدداً من الجرحى pic.twitter.com/kLeGDNOb5Q — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 18, 2023

و"عربت" هو مطار يُستخدم للأغراض الزراعية ورش المبيدات وأنشئ عام 2005، ولم تصدر القوات الأمنية في إقليم كردستان أي تفاصيل عن القصف حتى الآن.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، سقطت قذيفتان على قرية غالبية سكانها من الديانة الكاكائية في قضاء خبات التابع لأربيل عاصمة إقليم كردستان، بحسب ما نقلته محطات إخبارية كردية ظهر اليوم، مؤكدة أنّ "إحدى القذائف سقطت على سطح منزل في القرية دون وقوع خسائر، وأن مصدرها غير معروف". وتستهدف المسيّرات التركية بشكل شبه مستمر قيادات وعناصر العمال الكردستاني شمالي العراق، خاصة في السليمانية، إذ نفذت الشهر الفائت عدة ضربات تسببت بمقتل وإصابة عدد من عناصر الحزب.

وفي السابع من إبريل/نيسان الماضي استهدفت طائرة مسيّرة قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية، التقى فيها قادة في التحالف الدولي، وتم استهدافه داخل مطار المدينة، تلتها عمليات استهداف أخرى طاولت قيادات وعناصر في حزب العمال.