مركز كمرك سفوان الحدودي يضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة

2023/09/18 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن قيام مركز كمرك سفوان الحدودي بضبط مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة. وذكر بيان للهيئة وتلقته ايرث نيوز، انه “تمت خلال عملية التفتيش والتدقيق للعجلات والمسافرين من مفارز (K9) كانت مخبأة في المقعد الخلفي لسيارة احد المسافرين الأجانب وبوزن (3) كيلوغرام”.واشارت الهيئة ان “عملية الضبط تمت بالتعاون […]

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