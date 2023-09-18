2023/09/18 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كوردستان. إن هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود الإقليم والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص.وفي مواجهة تكرار هذه الخروقات فإنه من واجب […]

ظهرت المقالة طالباني عن هجوم مطار عربت الزراعي: مؤامرة لتخريب أمن واستقرار كردستان أولاً على ايرث نيوز.