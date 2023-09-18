2023/09/18 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، بمقتل واصابة 6 من عناصره في القصف الجوي الذي استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة اليوم الإثنين (19 أيلول 2023).

وقال الجهاز في بيان، إن "مطار (عَـربَت) في السليمانية تعرض، اليوم الاثنين، إلى استهدف من قبل المحتلين وأعداء الأمن والاستقرار في إقليم كردستان، عبر طائرة مسيرة" على حد وصف البيان.

وأشار الى، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر بيشمركة بجهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، لافتا الى "فتح تحقيق مفصل حول الجريمة الإرهابية التي نفذت بمساعدة أعوان الأجنبي والجواسيس المحلية"، مؤكدا أن "الهجوم لن يمر دون عقاب"، مشددا أن “الملاحقة القانونية ستطال مرتكبي الهجوم ومقدمي الدعم لهم" وفق البيان.

وتابع أن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظا على سلامة مجرى التحقيقات، على أن تعلن نتائج التحقيق لشعب كردستان في المستقبل".