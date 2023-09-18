النفط توضح مضامين خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات

2023/09/18 | 20:50 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأوضحت وزارة النفط، اليوم الاثنين، مضامين خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات، فيما بينت أسباب حصول شحة في الفترة السابقة.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قطاع التوزيع يلتزم بتوفير البنزين وزيت الغاز والغاز السائل والنفط الأبيض وما يحدث من نقص أحيانا يكون نتيجة إرباك في التخطيط والنقل".وأضاف، أنه" حدث قبل فترة نقص بسبب تأخر وصول البنزين المستورد، إذ إن مصافينا تسد 50٪ من الحاجة المحلية وعملية الاستيراد تتم من خلال شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)".وتابع،" أحيانا يحدث إرباك بعملية الاستيراد أثناء مرور ناقلات النفط بالبحر والظروف الجوية وكذلك بعملية الإرساء والجمارك وحينها تأخر وصولها لمدة 7 أيام وتم تلافي المشكلة في الوقت الحالي من خلال تعزيز الاستيراد".وأشار، إلى أن" الوزارة تسعى لإنهاء تكرار هكذا حالات كذلك بتعزيز الإنتاج الوطني، إذ نمتلك مصافي عدة بينها مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً ودخل الإنتاج بشكل تدريجي وفي حال عمله بكامل طاقته فسينتج 9 مليون لتر من البنزين تغطي ما بين 30-35 ٪ من الحاجة المحلية".وأكد، أن" هنالك عملا مستمرا لإضافة المزيد من الوحدات التكريرية بمصافي الشمال والجنوب فضلا عن خطط لإقامةِ مصافٍ ضمن خطة وزارة النفط الاستثمارية وبالتالي نسعى لتغطية الحاجة الكلية والاكتفاء الذاتي من البنزين والكاز والنفط الأبيض عبر هذه الخطط".