الزوراء يخسر أمام العربي الكويتي في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي

2023/09/18 | 21:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الزوراء العراقي أمام نظيره العربي الكويتي، مساء اليوم الاثنين، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة عند الساعة السابعة مساءً وانتهت بنتيجة 1-2.

وسجل العربي الكويتي هدفه الأول عن طريق المحترف مامادو ثيام في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لينتهي بتقدم العربي بهدف دون مقابل للزوراء.

وفي الشوط الثاني تمكن الزوراء من تعديل النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق علي محسن، وفي الدقيقة 70 جاء الهدف الثاني لفريق العربي الكويتي عبر اللاعب حمزة خابة لتبقى النتيجة على حالها ويفقد الزوراء نقاط لقاءه الأول.