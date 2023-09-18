مطبوعة ومكدسة.. المرور تدعو أصحاب المركبات لاستلام لوحاتهم

2023/09/18 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت مديرية المرور العامة اليوم الاثنين (18 ايلول 2023)، المواطنين لمراجعة الدوائر لاستلام لوحات تسجيل المركبات المكدسة في الدوائر.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تدعو المواطنين الكرام ممن اكملوا معاملات مركباتهم وتم استلام سنوياتهم، إلى مراجعة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لاستلام لوحات تسجيل مركباتهم".

وأضافت، "وذلك لوجود لوحات مطبوعة ومكدسة لم يتم المراجعة لاستلامها وتثبيتها".