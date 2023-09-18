كتلة الاتحاد الوطني تدين بشدة العمل العدائي الذي تعرض له المطار الزراعي في السليمانية

2023/09/18 | 21:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، اليوم الاثنين، بشدة العمل العدائي الذي تعرض له المطار الزراعي لناحية عربت بمحافظة السليمانية.وقال بيان للكتلة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" ندين بشدة العمل العدائي الذي تعرض له المطار الزراعي لناحية عربت بمحافظة السليمانية، والذي تم قصفه بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من قوات بيشمركة مكافحة الإرهاب".وأضاف البيان، أن" هذا العمل العدواني يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية، وهو ما يتكرر للأسف عدة مرات في محافظة السليمانية وإقليم كوردستان، مما يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان".ودعت كتلة الاتحاد، بحسب البيان،" الحكومة الاتحادية أن ترفع صوتها ضد هذه الانتهاكات التي تتعرض لها السيادة العراقية، وأن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية لإجبار مرتكبي مثل هذه الأعمال العدائية على احترام سيادة أرض وسماء العراق والكف عن هذه الجرائم".وتابع،" وندعو كافة الكتل وأعضاء مجلس النواب الوطنيين، إلى اتخاذ موقف من أجل حماية سيادة وسلامة العراق".