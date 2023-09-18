الاتحاد يستعرض والقوة الجوية يتعادل وخسارة مفاجئة للفيصلي في الأبطال

2023/09/18 | 22:00 - المصدر: العربي الجديد

اكتفى نادي القوة الجوية العراقي بالتعادل أمام ضيفه سباهان الإيراني 2-2، الاثنين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فرانسوا حريري" بمدينة أربيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

ونجح الفريق المضيف في افتتاح التسجيل مبكرا عبر نجم منتخب شباب العراق علي جاسم عند الدقيقة الـ26، لكن بعد 4 دقائق فقط، ومن هفوة من حارس المرمى محمد حميد، عدل سباهان النتيجة عبر محمد قرباني، الذي عاد ليحرز هدف الانتصار لفريقه منتصف الشوط الثاني، لكن علي جاسم نجح في تعديل النتيجة للصقور قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

سباهان يسجل الهدف الثاني في مرمى القوة الجوية#الرابعة_الرياضية pic.twitter.com/AqbDvuUFtJ — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) September 18, 2023

ولحساب المجموعة ذاتها، تفوق اتحاد جدة على ضيفه أجمك الأوزبكي 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ورغم غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المواجهة، لم يحتج "العميد" لأكثر من 11 دقيقة لافتتاح التسجيل عن طريق هارون كمارا، وبعد 4 دقائق فقط نجح البرازيلي رومارينهو في مضاعفة النتيجة، ومن ثم أحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 43، ليمنح فريقه أول 3 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، أمام سباهان والقوة الجوية (يملكان نقطة واحدة)، فيما يأتي أجمك في ذيل الترتيب من دون نقاط.

من لهـا غير رومارينهو ???#الاتحاد_اجمك pic.twitter.com/aBtsx6yQab — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 18, 2023

وعلى استاد عمان الدولي، ولحساب المجموعة الثانية، خسر الفيصلي الأردني أمام ضيفه ناساف الأوزبكي بهدف دون رد، في لقاء شهد سيطرة نسبية للضيوف مع اعتماد الفريق المحلي على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة الأخيرة، نجح الزوار بالتسجيل عبر زافارمرد عبد الرحماتوف.