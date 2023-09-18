مقتل 3 عناصر من البيشمركة في كردستان بقصف شنته طائرة مسيرة

2023/09/18 | 22:15 - المصدر: العربية

قُتل ثلاثة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر قصف "بطائرة مسيّرة" الاثنين استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية، على ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب.واستهدف القصف مطار عربت الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية.وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان إن القصف أسفر عن مقتل 3 من عناصر "البيشمركة في قوة مكافحة الإرهاب" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.ولم يحدّد الجهاز الجهة المسؤولة عن هذا القصف. وأفاد الجهاز عن "فتح تحقيق شامل" بما وصفه "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها خدم أجانب وجواسيس محليون".وذكر البيان أنه "من أجل سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات وفي المستقبل سنكشف الحقيقة لشعب كردستان".من جهته أفاد مصدر أمني لوكالة "رويترز" بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة تركية مسيرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني.ونادراً ما تستهدف القوات الأمنية في كردستان بهجوم كهذا، على الرغم من أن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي يشهد مراراً قصفاً ينسب إلى تركيا وإيران،