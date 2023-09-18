قادة العالم: جهود القضاء على الجوع والفقر المدقع في خطر

2023/09/18 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر زعماء عالميون مجتمعون في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين من المخاطر، التي تواجهها المعمورة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ. ويتضمن إعلانهم، الذي أقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة “مهام” عام 2015، التي تشمل […]

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