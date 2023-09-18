2023/09/18 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، آخر الإجراءات الخاصة بتعيين الوجبة الثانية من المشمولين بقانوني (59,67) من الأوائل وحملة الشهادات. وذكر المجلس في بيان في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل اليوم الإثنين الموافق ١٨ ايلول ٢٠٢٣، النائب جواد الغزالي والوفد المرافق له من أجل مناقشة عدد […]

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