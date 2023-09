خلية الاعلام الأمني تعقد اجتماعها الأول

2023/09/18 | 22:20 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقدت خلية الاعلام الأمني الخاص بالانتخابات يوم الاثنين 18/9/2023 اجتماعها الأول في المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي وعضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبد السادة ومعاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية ومدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري ومعاونه والمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة

