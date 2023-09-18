هل ظلم الحكم الجوية العراقي في لقاء سباهان الإيراني؟ الشريف يجيب

2023/09/18 | 22:30 - المصدر: العربي الجديد

تعادل القوة الجوية العراقي، أمام ضيفه سباهان الإيراني 2-2، الاثنين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فرانسوا حريري" بمدينة أربيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، وشهد بعض الجدل التحكيمي.

وسجل الفريق الضيف هدفه الأول عبر محمد قرباني في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، في كرة مشتركة مع حارس مرمى المضيف، محمد حميد، حيث اعترض لاعبو الجوية على وجود لمسة يد على اللاعب الإيراني، سبقت الهدف.

وعن هذه الحالة، قال جمال الشريف، الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد": "كرة كانت مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بعض اللاعبين مع حارس المرمى، الذي وصل للكرة وحولها بيده من مسافة قريبة".

وتابع الشريف "الكرة تابعت مسارها تجاه أعلى صدر اللاعب الإيراني ومن ثم سقطت على الفخذ والأرض قبل أن يكملها داخل الشباك. هدف صحيح ولا وجود للمسة يد أبداً".

سبهان الايراني يسجل هدف التعادل في مرمى القوة الجوية#الرابعة_الرياضية pic.twitter.com/vOXNiprgT4 — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) September 18, 2023

وعاد اللاعب ذاته ليحرز الهدف الثاني للفريق الإيراني، واعترض لاعبو الجوية هذه المرة على وجود حالة تسلل، لكن الشريف كان له رأي آخر، حيث قال "اعتراض لاعبي الجوية كان لا مبرر له، فلا وجود لأي حالة تسلل بعد تغطية من 4 لاعبين ومن خلفهم حارس المرمى. اللاعب الذي سجل وصلته الكرة بينية تحرك إليها وانفرد بالمرمى. المدافعون حاولوا التشكيك بالهدف والتأثير على قرار الحكم المساعد. هدف صحيح ولا وجود لأي حالة تسلل".