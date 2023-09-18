العامري يؤكد لوزير الدفاع أهمية الاهتمام بالجندي العراقي

2023/09/18 | 22:45 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، خلال لقائه وزير الدفاع ثابت العباسي، أهمية الاهتمام بالجندي العراقي.وذكر بيان لمكتب العامري تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد وزير الدفاع ثابت العباسي، واستعرض الجانبان تطورات الملفين الأمني والعسكري في البلاد، وبحث سبل دعم المنظومة العسكرية وتنويع تسليح الجيش من الدول المتقدمة في هذا المجال فضلا عن زيادة العمل على تطوير قدرته وكفاءته بما يمكنه من تنفيذ المهام والواجبات بأعلى المستويات".ونوه العامري، بحسب البيان، إلى الاهتمام بالجندي العراقي من الجوانب كافة والاستمرار بمكافحة الفساد واعتماد الأسس الإدارية الرصينة لضمان التقدم في عمل الوزارة ، مشيرا إلى أهمية إدامة الزخم الأمني والعسكري والاستمرار بوضع الخطط الناجعة لدعم أمن الحدود وترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ السيادة الوطنية.