2023/09/18 | 22:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف موقع متخصص بأخبار الأعمال، اليوم الاثنين، عن استضافة مدينة الشارقة الإماراتية أول اجتماع لمنتدى الاعمال الخليجي-العراقي بمشاركة أكثر من 350 شخصية بارزة، فيما بيّن مسؤول اقتصادي إماراتي أن المشاريع الكبرى ستخلق فرص عمل كبيرة في العراق.

وقال موقع "بيزنيس آريبيا" المتخصص بأخبار الاعمال، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إن "مدينة الشارقة الإماراتية، ستضيف الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال الخليجي-العراقي الذي سيجمع أكثر من 350 شخصية بارزة من الخليج والعراق.

وأضاف الموقع أن "الشخصيات المشاركة في المنتدى الذي سينعقد يومي 26 و27 أيلول/ سبتمبر الحالي، تمثل كبرى الجهات الحكومية والشركات وصناديق الاستثمار، وسيكون المنتدى بمثابة منصة للنقاش حول العديد من المبادرات الاستثمارية العراقية التي تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية".

وبحسب التقرير، فإن "تنظيم المنتدى يتم بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة العراقية، وايضا بدعم من الامانة العامة لدول مجلس التعاون، ويستهدف المنتدى تعزيز تعاون القطاع الخاص الخليجي-العراقي وتقوية العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين".

واوضح التقرير انه " الشخصيات المشاركة من الخليج والعراق يمثلون اطرافا حكومية وشركات وصناديق استثمار بارزة".

واشار التقرير الى ان "الفرص الاستثمارية التي سيتناولها المنتدى، قطاعات عديدة، بما فيها الاستثمارات الزراعية والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمعدات الطبية والرعاية الصحية بالاضافة الى الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والإسكان والتمويل والخدمات البنكية".

ونقل التقرير عن الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الإماراتي حميد بن سالم، دعوته رجال الاعمال والمستثمرين في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى "الاستفادة من احتمالات الاستثمار الواسعة التي من المقرر ان تطرح خلال الاجتماع الأول للمنتدى"، مشيرا الى ان "المشاريع الكبرى ستخلق فرص عمل كبيرة في العراق".

وقال إن "المشاريع عالية القيمة، التي سيتم عرضها في الاجتماع، ستخلق فرص عمل كبيرة في العراق"، مبينا أنه "بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار ومناقشة لوائح الاستثمار والحوافز المتاحة لرواد الأعمال".

وبالإضافة الى ذلك، قال بن سالم ان "المنتدى الخليجي-العراقي الاول سيفتح الآفاق والأسواق الجديدة أمام التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول المشاركة، مشيرا إلى أن المنتدى يتمتع بدعم كامل من مبادرة "معا"، وهي مشروع تعاوني أطلقته مؤخرا غرفة التجارة والصناعة الإماراتية وبنك التنمية الدولي في إمارة الشارقة".

ترجمة: وكالة شفق نيوز