العبيدي ينتقد لقاء وزير الدفاع بوزير تركي ليس نده ويصفه بـ "غير لائق"

2023/09/18 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنتقد رئيس الهيئة السياسية لتحالف عزم، خالد العبيدي، طريقة استقبال وزير الدفاع ثابت العباسي لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان والوفد المرافق له خلال زيارته الأخيرة الى العراق نهاية الشهر الماضي.

وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "لقاء وزير الدفاع، بوزير الخارجية التركي، غير لائق وغير مقبول، وكان من المفترض ان يكون اللقاء ند بند بين وزيرين وليس بهذه الطريقة".

وأضاف "هذا الأمر ليس مع وزير الدفاع فقط بل كثير من القيادات السياسية" مشيرا الى، ان "بعض الكتل والقوى السياسية ولائها الى الخارج".

يذكر ان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار العراق في 22 آب الماضي وألتقى الرئاسات الثلاث ونظيره العراقي، فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي في لقاء مع كتلته السياسية مساء 23 آب الماضي.



