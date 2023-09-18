الحكيم يطالب بتحقيق عاجل بحادثة مطار عربت في السليمانية

2023/09/18 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الإثنين (18 أيلول 2023)، بتحقيق عاجل في حادثة قصف مطار (عربت) الزراعي في محافظة السليمانية باقليم كردستان في وقت سابق اليوم وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وعبر الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن "استنكاره للهجوم الذي تعرض له مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية".

وطالب "بتحقيق عاجل دقيق وواضح لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وحماية سيادة العراق وضمان أمن واستقرار البلاد ومواطنيها" مضيفا "نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث ودعواتنا للجرحى بالشفاء".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل واصابة 6 من عناصره في قصف جوي نفذته طائرة مسيرة استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة اليوم الإثنين (19 أيلول 2023).

وأكد الجهاز وفقا للبيان "فتح تحقيق مفصل حول الجريمة الإرهابية التي نفذت بمساعدة أعوان الأجنبي والجواسيس المحلية"، مشددا على أن "الهجوم لن يمر دون عقاب وان الملاحقة القانونية ستطال مرتكبي الهجوم ومقدمي الدعم لهم".