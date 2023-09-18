كربلاء.. أمن المرقدين يقبض على أجنبي ينتحل صفة امرأة

2023/09/18 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الإثنين (18 أيلول 2023)، ان مفارز القوة النسوية في مديرية حماية المرقدين الشريفين ألقت القبض على شخص من جنسية أجنبية ينتحل صفة امرأة ويرتدي زي النساء.

وذكر بيان لقيادة شرطة كربلاء تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن الخلال الجهد الاستخباري للمديرية ومتابعة كاميرات المراقبة والتفتيش الدقيق للأشخاص حامت الشبهات حول الشخص وتم توجيه مفرزة من المنتسبين والمنتسبات وإلقاء القبض عليه".

ولفت البيان الى انه "وبعد تفتيش المتهم تبين انه رجل بزي النساء، وضبط داخل حقيبته مبالغ مالية بفئات مختلفة من العملة العراقية"، مشيرا الى "احالته الى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقانون".