بيلينجهام يتوج بثاني جائزة مع ريال مدريد

2023/09/18 | 23:45 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، بثاني جوائزه مع ريال مدريد، بعد انضمامه للفريق هذا الصيف.وتعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.ووفقا للموقع الرسمي لريال مدريد، فقد توج بيلينجهام بجائزة لاعب شهر أغسطس/آب في صفوف الميرنجي.وخاض بيلينجهام 3 مباريات مع ريال مدريد في الليجا، خلال أغسطس/آب الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع آخر.ويتصدر بيلينجهام قائمة هدافي الليجا هذا الموسم، برصيد 5 أهداف، بعد مرور 5 جولات.وكان بيلينجهام قد تحصل على جائزة لاعب الشهر في الليجا، وذلك قبل مباراة ريال سوسيداد، والتي حسمها الميرنجي (2-1).