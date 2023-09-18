2023/09/18 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، متابعته لملف تعيين الفاحصين في وزارة الدفاع بشكل مباشر. وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “فريق التدقيق برئاسة حامد هادي عواد، زار مديرة عام دائرة الأفراد في وزارة الدفاع بان فائق شهاب اليوم الإثنين الموافق 18 أيلول 2023”.وأضاف أنه “جرى التباحث بين الطرفين حول توفير الدرجات […]

ظهرت المقالة بشكل مباشر… مجلس الخدمة يتابع ملف تعيين الفاحصين في وزارة الدفاع أولاً على ايرث نيوز.