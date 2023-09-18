2023/09/18 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليم الاثنين، وزير الدفاع ثابت العباسي دعم المنظومة العسكرية وتنويع تسليح الجيش، فضلا عن أمن الحدود. وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان صحفي تلقته “إيرث نيوز”، إن “العامري استقبل في مكتبه وزير الدفاع ثابت العباسي، واستعرضا خلال اللقاء تطورات الملفين الأمني والعسكري في البلاد، وبحث سبل […]

ظهرت المقالة العامري يبحث مع وزير الدفاع دعم المنظومة العسكرية وأمن الحدود أولاً على ايرث نيوز.