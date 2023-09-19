الهلال ينجو من الهزيمة وبونجاح يخفق بقيادة السد للانتصار في الأبطال

2023/09/19 | 00:00 - المصدر: العربي الجديد

تعادل نادي الهلال السعودي، الاثنين، وفريق نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1-1، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، حيث ضغط للتسجيل منذ الشوط الأول، لكن لاعبيه ألكساندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم، لم ينجحا في ذلك، فيما برز نيمار دا سيلفا بحركاته الاستعراضية التي تفاعلت معها الجماهير كثيرا، لكنها لم تمكن فريقه من التسجيل، لينتهي الشوط الأول، على نتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

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وضغط الفريق السعودي في الفترة الثانية، من أجل التسجيل، خصوصا أن المباراة تدور على ملعبه، لكنه لم يتمكن من ذلك، بل إن الفريق الأوزبكي هو الذي فاجأ "الزعيم" بهدف في الدقيقة 52 سجله اللاعب الجورجي توما تاباتادزي، وقد استطاع فريقه المحافظة عليه، رغم هجمات الهلاليين، حتى الدقيقة 100 التي تمكن خلالها المدافع علي البليهي من تعديل النتيجة، بعد عمل مميز من البرازيلي ميشيل.

أما في المباراة الأخرى، ففشل أيضاً فريق السد القطري في استغلال لعبه على استاد جاسم ابن حمد في العاصمة الدوحة، في تحقيق فوزه الأول بمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام ضيفه نادي الشارقة الإماراتي.

وخلق زملاء أكرم عفيف فرصا كثيرة للتسجيل، من بينها ركلة جزاء، لكن المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح أخفق في تسجيلها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف بين السد القطري وضيفه الشارقة الإماراتي.