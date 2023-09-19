2023/09/19 | 00:50 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد و ميسان. و قال بيان للوزارة، تلقته إيرث نيوز ،إنه:“أسفر الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية عن تمكن قطعات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الجهد الاستخباري ، من إلقاء القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة”، مشيرة الى أنه “تمكّنت […]

ظهرت المقالة القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد و ميسان أولاً على ايرث نيوز.